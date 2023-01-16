Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Doya Doya Moda yarışmasını yayın akışında göremeyen izleyiciler, Doya Doya Moda neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda bugün yok mu, neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte detaylar...

Doya Doya Moda neden yok? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda bugün yok mu, neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda saati mi değişti? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Doya Doya Moda programının yayın saatinin değişmesi sebebi ile artık saat 14:30 yayınlanmayacak. Yeni yayın saati hafta içi her gün 11:30 olarak değiştirildi.