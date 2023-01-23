Ekranların sevilen moda programı Doya Doya Moda bitti mi? Merak ediliyor. Sezonun sonuna yaklaşılması ve final bölümü bir süredir gündemde olan Doya Doya Moda final mi yaptı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda final mi yaptı? Doya Doya Moda final bölümü ne zaman?

Doya Doya Moda bitti mi? Sorusu, final bölümünün yaklaşması nedeniyle program hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Birbirinden farklı moda tarzlarını görmekte olduğumuz program, yayınlandığı tarihten itibaren oldukça yoğun ilgi görüyor. Peki, Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda final mi yaptı? Doya Doya Moda final bölümü ne zaman?

DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ?

Türkiye'nin sevilen moda programı olan Doya Doya Moda 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte 27 Ocak tarihinde final yapacağını açıkladı. Fakat bu final sadece sezon finali olacağı yönündeydi. Buna göre 27 Ocak Cuma günü Doya Doya Moda yarışması, sezon finali yapacak.