Doya Doya Moda programı TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanın kimin aldığı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 12 Ocak Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında günün birinci olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında en yüksek puanın kimin aldığı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 12 Ocak Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün en yüksek puanını alan isim henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

12 OCAK DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NE?

Doya Doya Moda programında puan durumu sırasıyla şu şekildedir:

Eda Koç:

Melike:

Hülya Yenidoğmuş:

Özlem:

Aleyna Koç:

Su:

Deren: