Doya Doya Moda programı TV8 kanalında haftaiçi her gün yayınlanıyor. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanın kimin aldığı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 9 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında günün birinci olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında en yüksek puanın kimin aldığı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 9 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Özlem Parlu, Dilek Bükçüoğlu ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün birincisi Hülya Yenidoğmuş oldu.

9 KASIM DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NE?

Doya Doya Moda programında puan durumu sırasıyla şu şekildedir:

Hülya Yenidoğmuş: 17 puan

Özlem Parlu: 13 puan

Elisa Karagöz: 10 puan

Aleyna Koç: 9 puan

Esra: 7 puan

Cansel: 6 puan