Doya Doya Moda programı TV8 kanalında haftaiçi her gün yayınlanıyor. Haftanın ilk gününde en yüksek puanın kimin aldığı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 10 Ekim Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında günün birinci olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında en yüksek puanın kimin aldığı merak konusu oldu. Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? 10 Ekim Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir, Eda Koç, Selin Güler ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün birincisi Aleyna Koç oldu.

27 EYLÜL DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NE?

Doya Doya Moda programında puan durumu sırasıyla şu şekildedir:

Aleyna Koç: 20 puan

Esra: 17 puan

Hülya Yenidoğmuş: 17 puan

Tina Özdemir: 17 puan

Eda Koç: 16 puan

Zeynep Billur Uludağ: 14 puan

Selin Güler: 8 puan