TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında günün birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? Doya Doya Moda 22 Eylül puan durumu!

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim birinci oldu? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında günün birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim? Doya Doya Moda 22 Eylül puan durumu! Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında günün konsepti "Kayınvalidemle ilk tanışma" oldu. Yarışmada günün birincisi Gamze Taşkın oldu.

DOYA DOYA MODA 22 EYLÜL PUAN DURUMU!

Doya Doya Moda 22 Eylül puan durumu sırasıyla şu şekildedir:

Tina:9

Zeynep: 16

Esra: 15

Çağla: 5

Gamze: 20

Hülya: 19

Aleyna: 18

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda programında günün birincisi Gamze Taşkın oldu.