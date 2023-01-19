Doya Doya Moda Betül elendi mi, neden elendi? Betül neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Betül elenme sebebi ne?
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Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Betül merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Doya Doya Moda Betül neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Betül neden elendi? Betül neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Betül elenme sebebi ne?
Doya Doya Moda Betül elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın yeni bölümü sonrasında Betül'ün programdaki akıbeti merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Betül'ün yarışmada neden olmadığını araştırıyor.Peki, Doya Doya Moda Betül neden elendi? Betül neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Betül elenme sebebi ne? Detaylar haberimizde...
DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN ELENDİ?
Doya Doya Moda programında Betül'ü yarışmada göremeyen izleyiciler, "Betül yarışmadan elendi mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Haftanın dördüncü gününde jüri üyeleri tarafından Betül'ün diskalifiye edildiği açıklandı.