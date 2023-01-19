Doya Doya Moda Betül elendi mi, neden elendi? Betül neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Betül elenme sebebi ne?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Betül merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Doya Doya Moda Betül neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Betül neden elendi? Betül neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Betül elenme sebebi ne?