Doya Doya Moda Banu kimdir? Doya Doya Moda Banu Teker Instagram hesabı!

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DOYA DOYA MODA BANU KİMDİR?

Banu Teker Doya Doya Moda programının yeni sezon yarışmacılarından biridir. Banu Teker,''Ben moda olmadan yemek yiyemem, su içemem. Hatta nefes bile alamam. Issız bir adada kaybolmuş gibi hissederim. Bu zamana kadar ailemin, arkadaşlarımın ve çevremin prensesiydim. Buraya geldim. Doya Doya Moda'nın ve Türkiye'nin prensesi olacağım. Kızlara sesleniyorum buradan: Yanınızda bir prenses olduğunu hiçbir zaman unutmayan ona göre davranın.'' dedi.

DOYA DOYA MODA BANU TEKER INSTAGRAM HESABI!

Banu Terker'in Instagram hesabı "banu_teker" 8 bin takipçisi bulunuyor.