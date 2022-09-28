Doya Doya Moda programının yeni sezonunda yer alan Aleyna Koç, en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Aleyna sevgilisi kim? Aleyna Koç sevgilisi kimdir? Doya Doya Moda Aleyna Koç'un sevgilisi kim? İşte detaylar...

Doya doya moda programının merak edilen yarışmacılarından birisi olan Aleyna Koç, program takipçileri tarafından oldukça merak edilen isimlerden birisi oldu. Programda birçok izleyici tarafından dikkat çekmeyi başaran yarışmacının özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Aleyna sevgilisi kim? Aleyna Koç sevgilisi kimdir? Doya Doya Moda Aleyna Koç'un sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ALEYNA KİMDİR?

Doya doya moda programının yarışmacılarından öne çıkan isimlerinden birisi olan Aleyna Koç, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 21 yaşındaki Aleyna Koç, aslen Samsunludur. Üniversite hayatına devam eden Koç, okul hayatının yanı sıra modellik de yapmaktadır.

DOYA DOYA MODA ALEYNA KOÇ INSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda yarışmacısı Aleyna Koç, @aleynnakoc kullanıcı adıyla 83,8 bin takipçisi bulunmaktadır.

DOYA DOYA MODA ALEYNA SEVGİLİSİ KİM?

Doya Doya Moda programında Aleyna Koç sevgilisinin olduğunu söyledikten sonra sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Aleyna Koç'un sevgilisinin Erkan Toroğlu olduğu iddia edildi.