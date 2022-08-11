Doya doya moda programının yeni sezonunda yer alan Aleyna Koç, en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki Doya Doya Moda Aleyna Koç kimdir? Kaç yaşında?

Doya doya moda programının merak edilen yarışmacılarından birisi olan Aleyna Koç, program takipçileri tarafından oldukça merak edilen isimlerden birisi oldu. Peki Doya Doya Moda Aleyna Koç kimdir? Kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA ALEYNA KOÇ KİMDİR?

Doya doya moda programının yarışmacılarından öne çıkan isimlerinden birisi olan Aleyna Koç, Balıkesir'de dünyaya gözlerini açtı, aslen Samsunludur. 2022 yılı itibariyle 21 yaşına giren Aleyna Koç, hala üniversite hayatına devam etmektedir. Okul hayatının yanı sıra modellik de yapmaktadır.