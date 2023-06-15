Dövme özellikle gençlerin hevesle yaptığı, çeşitli şekillerden oluşan anlamlı ya da anlamsız figürler veya yazılardan oluşuyor. Müslümanlar ise özellikle soruyor Dövme abdest geçirir mi? Dövme abdest tutar mı? Dövme abdest geçirir mi fetva meclisi? Dövme abdest geçirir mi Nihat Hatipoğlu? Dövme abdest geçirir mi dinimiz İslam?

İnsan derisinin alt kısmı olan dermis tabakasına mürekkep ya da boyaların eklenmesi şekli ile gerçekleştirilen dövme abdesti bozar mı sorusu da en merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Dövme abdest geçirir mi? Dövme abdest tutar mı? Dövme abdest geçirir mi fetva meclisi? Dövme abdest geçirir mi Nihat Hatipoğlu? Dövme abdest geçirir mi dinimiz İslam?

DÖVME ABDEST GEÇİRİR Mİ?

Dövme, İslam dini açısından abdestin geçerli olabilmesi için belirli şartlara uyulması gereken bir durumdur. Abdest alırken, abdestin geçerli sayılması için vücutta bulunan herhangi bir maddenin (örneğin boya, kir, kan vb.) cildin hava geçirgenliğini engellememesi gerekmektedir. Dövme, cildin altına kalıcı olarak yerleştirilen mürekkep ile yapıldığından, bu durum abdestin geçerli olmasını engelleyebilir. Mürekkep cilt üzerinde bir bariyer oluşturarak suyun cilde ulaşmasını engeller ve bu da abdestin tam olarak alınamamasına neden olabilir.

DÖVME ABDEST TUTAR MI?

Dini konularda farklı görüşler bulunabilir. Bazı alimler dövmeli bölgenin temizlenmesiyle abdestin geçerli olabileceğini belirtirken, diğerleri dövme nedeniyle abdestin geçerli olmayacağını savunmaktadır.

BEDENİNDE DÖVME OLAN KİŞİNİN NAMAZI GEÇERLİ OLUR MU?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), dövmeyi yapan ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim Libâs, 120; Tirmizi, Edeb, 33 ).

Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur. (Dini İşler Yüksek Kurulu, 09.08.2019)