Dövme abdest geçirir mi? Diyanet'e göre dövme abdest geçirir mi, namaz kılınır mı?

Hayatımızın birçok alanında bazı konular dini açıdan değerlendirilir. İslam inancında dövme ve abdest ilişkisi merak edilen bir konudur. İslam hukukçuları arasında, dövmenin abdesti geçirip geçirmediği konusunda farklı görüşler bulunsa da genel olarak kabul gören görüş, dövmenin abdesti geçirmediği yönündedir. Dinî otoriteler de bu konuda genellikle aynı görüşü paylaşmaktadır. Peki, dövme abdest geçirir mi?

İnsan derisinin alt kısmı olan dermis tabakasına mürekkep ya da boyaların eklenmesi şekli ile gerçekleştirilen dövme abdesti bozar mı sorusu da en merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Dövme abdest geçirir mi? Dövme abdest tutar mı? Diyanet'e göre dövme abdest geçirir mi?

DÖVME ABDEST GEÇİRİR Mİ?

İslam inancına göre, abdest temizlik ve ruhsal hazırlık amacıyla yapılan bir ritüeldir. Dövme ise cilt altına boya enjekte edilerek yapılan süsleme işlemidir. İslam hukukçuları arasında, dövmenin abdesti geçirip geçirmediği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak genel olarak kabul gören görüş, dövmenin abdesti geçirmediği yönündedir. Yani, dövme yaptırmak abdestin geçerliliğini etkilemez.

Diyanet'e göre bedeninde dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), dövmeyi yapan ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim Libâs, 120; Tirmizi, Edeb, 33 ).

Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur.