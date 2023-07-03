Döviz satışı yasaklandı mı? Döviz satışı ne demek, döviz satmak yasak mı?
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Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Erkan "Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Döviz satışı yasaklandı mı? Döviz satışı ne demek, döviz satmak yasak mı? Soruları gündeme taşındı.
Döviz satışı yasaklandı mı? Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Erkan "Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Döviz satışı yasaklandı mı? Döviz satışı ne demek, döviz satmak yasak mı? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...
Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasını 22 Haziran'da yapılan PPK toplantısında çizen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını duyurdu. Birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirten Erkan ayrıca döviz kurunu baskılama amaçlı makro ihtiyati önlemlerin de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.
Hafize Gaye Erkan'ın bu açıklamalarının ardından döviz bürolarında alım-satım yapılamayacak mı sorusu merak ediliyordu. Döviz satışı yasaklanmadı. Döviz bürolarında alım-satım işlemleri devam edecek.
Bilindiği üzere Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 hazirandaki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasını çizen Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.
Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu işaret eden Hafize Gaye Erkan, önümüzdeki dönemde Türk lirasının güçlendirilmesine vurgu yaptı. Erkan daha sonra döviz kuruyla ilgili de önemli bir mesaj verdi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını duyurdu.
Erkan aynı zamanda döviz kurunu baskılama amaçlı 'makro ihtiyati önlemler'in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı yaşandı. Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı. Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.