DÖVİZ KURU 31 MAYIS #128182 1 Euro ne kadar? Euro yükseliyor mu?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? Yükselişle başlayan altın ve döviz dikkatleri üzerine çekti. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro/TL önceki kapanışın 0,2 üzerinde 34,9590 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün Dolar/TL 32,2780'tan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 41,0530 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,8 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 434 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 343 dolardan tamamladı ve şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.