Döviz bürosu Cumartesi açık mı? merak ediliyor. Döviz büroları sabah 09:00'da açılır ve akşam 19:00-20:00 arasında kapanır. Hafta sonları genel olarak kapalıdır. AVM içindeki döviz büroları ise sabah 10:00'da açılır. Peki, Döviz bürosu Cumartesi açık mı? 2023 Döviz bürosu hafta sonu açık mı, kapalı mı?

Döviz bürosu kaçta açılır? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Döviz bürolarında işi olan vatandaşlar hafta sonu, Cumartesi-pazar günleri, Döviz büroları çalışıp çalışmadıklarını merak ediyor. Peki, Döviz bürosu Cumartesi açık mı? 2023 Döviz bürosu hafta sonu açık mı, kapalı mı? İşte Döviz bürolarının çalışma saatleri...

DÖVİZ BÜROLARI CUMARTESİ AÇIK MI?

Döviz büroları genel itibariyle cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu kapalı durumdadır. Genel olarak dememizin sebebi bazı döviz bürolarının cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunmakta ısrar etmeleridir. Ancak bunların sayısı oldukça azdır.,

DÖVİZ BÜROSU KAÇTA AÇILIR?

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Kapanış saatlerinin farklı olması özel sektörde hizmet veren kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 20:00'dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır. Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.

AVM'DE DÖVİZ BÜROLARI KAÇTA AÇILIYOR?

AVM içerisindeki döviz bürolarının Cumartesi veya Pazar günleri de hizmet verdiği bilinmektedir. Genel olarak sabah 10.00 itibarıyla mesaisine başlayan kurum çalışanları akşam 19.00 ile 20.00 saatlerinde günlük faaliyetine sor vermektedir.