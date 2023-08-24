Dovga Çorbası tarifi! Masterchef Dovga Çorbası nedir, nasıl yapılır? Dovga Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Dovga Çorbası hangi ülkeye ait?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Dovga Çorbası yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Dovga Çorbası nasıl yapılır? Dovga Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Dovga Çorbası tarifi! Dovga Çorbası nasıl yapılır? Dovga Çorbası nedir, ne demektir? Dovga Çorbası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Dovga Çorbası tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dovga Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Dovga Çorbası tarifi nasıldır? Dovga Çorbası nasıl yapılır? Dovga Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Dovga Çorbası tarifi! Dovga Çorbası nedir, ne demek? Masterchef Dovga Çorbası nasıl yapılır? Dovga Çorbası hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Dovga Çorbası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Dovga Çorbası hangi ülkede? Dovga Çorbası ne demektir? İşte detaylar...

DOVGA ÇORBASI NEDİR, NE DEMEK? DOVGA ÇORBASI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Dovga Azerbaycan ve Türkiye'nin yerel yemeklerinden biridir. Türk mutfağında Toyga çorbası olarak bilinir.

Toğga veya Toyga, Türk mutfağına ait bir çorbadır.

Ana malzemeleri, tercihen süzme yoğurt, yarma veya dövme denilen bulgurdan büyük kabuksuz buğday ve taze nanedir. Özellikle dini bayramlarda gelen misafirlere ikram edilir ve fazla miktarda pişirilir.

DOVGA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1/2 su bardağı pirinç

1/2 demet taze nane (isteğe bağlı)

1/2 demet taze dereotu (isteğe bağlı)

Tuz

Kuru nane (servis için)

DOVGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayın ve suyunu süzün. Üzerine 2 su bardağı su ekleyerek pirinçleri yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan pirinçleri süzerek bir kenarda bekletin.

Yoğurdu bir kaba alın ve iyice çırpın.

Yumurtayı ayrı bir kasede çırpın. Yoğurda ekleyerek iyice karıştırın.

Unu da ekleyip karışımı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Kalan 1 su bardağı suyu da ekleyip karışımı inceltin. Karışımın topaklanmamasına özen gösterin.

Karışımı tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Karışım koyulaşmaya başladığında haşlanmış pirinci ekleyin ve karıştırın.

Çorba kaynamaya devam ederken tuzunu ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Karışımın kaynaması sırasında taşmaması için dikkatli olun.

Taze nane ve taze dereotunu ince şekilde doğrayın.

Çorba piştikten sonra ocaktan alın. İnce doğranmış taze nane ve taze dereotunu ekleyip karıştırın.

Çorbayı soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında iyice soğutun.

Servis yaparken üzerine kuru nane serpebilirsiniz.

Dovga çorbası soğuk servis edilir ve genellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilir. Afiyet olsun!