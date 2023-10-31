Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Dove markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Dove İsrail malı mı? Dove hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Dove İsrail malı mı? Dove hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dove İsrail malı mı? Dove hangi ülkenin, kimin markası?

DOVE HANGİ ÜLKENİN MALI?

Dove; İngiliz menşeli Unilever şirketine ait kişisel bakım markasıdır. Dove ürünleri Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Endonezya, İsrail, İrlanda, Meksika, Hollanda, Pakistan, Güney Afrika, Tayland, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde imal edilmektedir. İlk kez 1955 yılında ABD'de piyasaya sunulmuştur. Ürünleri 80'den fazla ülkede satılmakta ve tüketilmektedir.

Dove 4 sektörde: Cilt temizlik ürünleri, cilt bakım ürünleri, deodorantlar ve saç bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Dove'un ürünlerine ter önleyici deodorant, vücut yıkama, güzellik, losyonlar ve nemlendiriciler, saç bakımı ve yüz bakım ürünleri dâhildir. Dove ürünleri genellikle sentetik yüzey aktif maddeden, bitkisel yağlardan (palmiye çekirdeği yağı) ve hayvansal yağlardan (donyağı) hazırlanıyor. Dove şu an erkek ve kadınlar için sabun, sıvı sabun, duş jeli, krem bar, şampuan, saç kremleri, roll-on, deodorant, sprey, losyonlar, vücut ve el bakımları üretiyor.

Dove, Türk tüketicisi ile ilk kez 1993 senesinde yapılan Dove Cream Bar lansmanı ile bir araya geldi. 1997 senesinde yapılan Duş Jeli ve Sıvı Sabun lansmanları ile devam etti. 2001 senesinde Dove Deodorant ve 2002 senesinde Dove Body Silk, Dove markasına katıldı. Dove 2010 yılında erkekler için yeni bir marka "Dove Men + Care" markasını başlattı.