Galatasaray, Ukrayna'nın Dnipro-1'de forma giyen 25 yaşındaki golcü Artem Dovbyk için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. Peki, Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Ukrayna medyası, daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü futbolcunun, 3 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğunu yazdı. Peki, Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç gol attı?

DOVBYK KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1997

(25 yıl yaşında),

Çerkassi, Ukrayna

Mevki: FOrvet

Artem Oleksandrovych Dovbyk, Ukrayna Premier Ligi takımı Dnipro-1 ve Ukrayna milli takımında forvet olarak oynayan Ukraynalı profesyonel bir futbolcudur.