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Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç gol attı?

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Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç gol attı?

Galatasaray, Ukrayna'nın Dnipro-1'de forma giyen 25 yaşındaki golcü Artem Dovbyk için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. Peki, Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

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Ukrayna medyası, daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü futbolcunun, 3 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğunu yazdı. Peki, Dovbyk kimdir? Dovbyk mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç gol attı?

DOVBYK KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1997

(25 yıl yaşında),

Çerkassi, Ukrayna

Mevki: FOrvet

Artem Oleksandrovych Dovbyk, Ukrayna Premier Ligi takımı Dnipro-1 ve Ukrayna milli takımında forvet olarak oynayan Ukraynalı profesyonel bir futbolcudur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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