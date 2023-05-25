Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor formaları giyen Douglas'ın ülkesi Brezilya'da tutuklandığı öğrenildi. Peki, Douglas neden tutuklandı? Douglas suçu ne?

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor forması giyen Douglas, ülkesi Brezilya'da silahlı bir suça karışmaktan dolayı tutuklandı.

DUGLAS NEDEN TUTUKLANDI?

Fanatik'te yer alan habere göre; Gece yarısı bir yat limanında yürüyüş yapan Douglas'ın ateş ettiği, polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun daha sonra polise kendisinin ateş ettiğini söylediği açıklandı.