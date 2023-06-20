Yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano, 3 Haziran'da başlayan ateş, ağrı ve kırmızı döküntüler nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Peki, Douglas Costa hastalığı ne? Douglas Costa ve sevgilisi neden öldü?

Yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano çifti, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Çiftin ölüm sebebi biyolojik örnekler incelenerek pilot ve eşinin ölüm nedeni kesinleşecek. Peki, Douglas Costa hastalığı ne? Douglas Costa ve sevgilisi neden öldü?

DOUGLAS COSTA VE SEVGİLİSİ NEDEN ÖLDÜ?

9 Haziran'da Douglas, Itupeva'da, Mariana ise Sao Paulo'da defnedildi. Çiftin 3 Haziran öncesi ve sonrasında Campinas ve Camanducaia'daki kırsal bölgeleri ziyaret ettikleri belirtildi. Camanducaia Belediyesi, ikilinin semptomlarının başladığı gün Monte Verde'yi ziyaret ettiklerini ancak burada benekli ateşe yakalanmalarının olası olmadığını açıkladı. Çünkü hastalığın kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor.

Her ne kadar çiftin bulaşı Monte Verde dışında almış olabileceği düşünülse de, belediye halkın sağlığını korumak için gerekli tüm epidemiyolojik incelemeleri yapacağını bildirdi. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için biyolojik örnekler, 12 Haziran'da Adolpho Lutz Enstitüsü'ne gönderilecek.

Çiftin yakınları ve dostları, ölümlerine dair derin üzüntülerini dile getirdiler. Mariana'nın bir hastası, "Her zaman ağrılarım için yeni bir tarif bulurdu. Bana çok iyi bakardı. İyi ve cömert insanlara ihtiyaç duyan Tanrı'nın yanında olmalılar, çünkü başka bir açıklama yok," dedi.

DENGUE NEDİR?

Dengue, sivrisinekler tarafından bulaşan ve baş ağrısı, ateş, eklem ağrıları ve deri döküntüsü ile kendini gösteren bir viral hastalık. Benekli ateş, deride küçük düzensiz lekeler ile belirgin, şiddetli ateşli hastalıkların genel adı. Leptospiroz ise, hayvanlardan insanlara bulaşan ve sarılık, menenjit ve böbrek yetmezliği ile karakterize bulaşıcı hastalıklardan biri.