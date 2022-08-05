Dostum dostum sözleri! Selda Bağcan dostum dostum sözleri nelerdir?

Dostum dostum sözleri, Pir Sultan Abdal'a aittir. Birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilmekte olup, en çok dinlenen türkülerden birisidir. Selda Bağcan'ın seslendirdiği dostum dostum sözleri insanın ruhuna hitap eden ve duygu, düşüncelerini en iyi şekilde anlatan türkülerden birisidir. Selda Bağcan ile özdeşleşmiş hale gelen dostum dostum türküsü, birçok kişi tarafından dinlenilmektedir. Fakat dostum dostum türküsünü Zara, Koray Avcı, Cengin Özkan ve daha birçok isim de seslendirmektedir.

DOSTUM DOSTUM SÖZLERİ

Bin cefalar etsen almam üstüme, oy (üstüme, oy)

Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy (dillerin, oy)

Varıp yad ellere meyil verirsen, oy (verirsen, oy)

Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

İlahi onmaya yârdan ayıran, oy (ayıran, oy)

Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy (dost uyar, oy)

Kula gölge ise Allah'a ayan, oy (dost ayan, oy)

Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy (dermişler, oy)

Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy (kıymışlar, oy)

İster isem Dünya malın vermişler, oy (vermişler, oy)

Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?

Dostum, dostum dostum

Dostum gelsene canım

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da doğmuştur. Selda Bağcan, Üniversite son sınıfta müzik ile ilgilenmeye başladı. O yıllarda çıkan 45'lik plağı iyi iş yapınca profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Protest müzik tarzı ile bilinen Selda Bağcan, yurtiçinde ve yurtdışında birçok konser verdi.