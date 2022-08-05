Dostum dostum sözleri! Selda Bağcan dostum dostum sözleri nelerdir?
Dostum dostum sözleri, türküyü dinlerken hepimizin ilgisini çekmiştir. Peki çok merak edilen dostum dostum sözleri nelerdir? İşte Selda Bağcan dostum dostum sözleri!
Dostum dostum sözleri, Pir Sultan Abdal'a aittir. Birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilmekte olup, en çok dinlenen türkülerden birisidir. Selda Bağcan'ın seslendirdiği dostum dostum sözleri insanın ruhuna hitap eden ve duygu, düşüncelerini en iyi şekilde anlatan türkülerden birisidir. Selda Bağcan ile özdeşleşmiş hale gelen dostum dostum türküsü, birçok kişi tarafından dinlenilmektedir. Fakat dostum dostum türküsünü Zara, Koray Avcı, Cengin Özkan ve daha birçok isim de seslendirmektedir.
DOSTUM DOSTUM SÖZLERİ
Bin cefalar etsen almam üstüme, oy (üstüme, oy)
Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy (dillerin, oy)
Varıp yad ellere meyil verirsen, oy (verirsen, oy)
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
İlahi onmaya yârdan ayıran, oy (ayıran, oy)
Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy (dost uyar, oy)
Kula gölge ise Allah'a ayan, oy (dost ayan, oy)
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy (dermişler, oy)
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy (kıymışlar, oy)
İster isem Dünya malın vermişler, oy (vermişler, oy)
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
SELDA BAĞCAN KİMDİR?
Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da doğmuştur. Selda Bağcan, Üniversite son sınıfta müzik ile ilgilenmeye başladı. O yıllarda çıkan 45'lik plağı iyi iş yapınca profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Protest müzik tarzı ile bilinen Selda Bağcan, yurtiçinde ve yurtdışında birçok konser verdi.