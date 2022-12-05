Dosso Dossi Holding'ten yeni yatırım: 'Şehir otelciliğinde önemli bir marka olma yolunda ilerliyoruz'

Dosso Dossi Holding, tekstil, konut ve gıdanın yanı sıra turizmde de yatırımlarını sürdürüyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısında bulunan Hilton Garden Inn otelini satın aldıklarını ve kendi markaları altında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Dosso Dossi Hotels bünyesine 5. otelimizi dahil ettik" dedi.

Dosso Dossi Holding, yatırımlarına devam ediyor. Tekstil, konut ve gıda sektöründeki yatırımların ardından holding, turizm alanında da harekete geçti. Şehir otelciliğinde iddialı olan Dosso Dossi Holding, Haliç kıyısında bulunan Hilton Garden Inn otelini satın aldı.

"İSTANBUL'UN İDDİALI OTELLERİN ARASINDA YER ALACAK"

Yeni otelin kendi markaları altında hizmet vermeye başladığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi Hotels bünyesine 5. otelimizi dahil ettik. Haliç kıyısındaki yeni otelimiz Dosso Dossi Hotels Golden Horn, İstanbul'un iddialı otelleri arasında yer alacak" dedi.

"OTELLERİMİZ, TAVSİYE EDİLENLER ARASINDA"

İstanbul'un şehir otelciliği alanında büyük bir potansiyeli olduğunu, bunu da fırsat olarak gördüklerini belirten Hikmet Eraslan, mevcut dört otellerinin yıllık yüzde 95'leri bulan doluluğundan cesaretle otel yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti. Vatan Caddesi, Laleli, Yenikapı ve Sultanahmet'teki otellerinin hizmet kalitesi ile şehir otelciliğinde iddialarını ortaya koyduklarını belirten Hikmet Eraslan, "Otellerimiz lokasyonları ve üstün hizmet kalitesiyle kısa sürede İstanbul'da tavsiye edilen oteller arasında yerini aldı. Türkiye ekonomisine önemli bir döviz girdiği sağlayan dev bir sektörün temsilcisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinde beş otele ulaşmaktan dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı.

OTEL YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Muhteşem manzarası, 210 odası ve 7 toplantı salonu bulunan Dosso Dossi Hotels Golden Horn'un Haliç bölgesinin en önemli otelleri arasında yer aldığını ifade eden Hikmet Eraslan şöyle devam etti: "Böyle özel bir lokasyonda yer alan yeni otelimiz yenilikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. İstanbul dünyanın en önemli uçuş aktarma noktalarından biri. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında. Uluslararası etkinliklere, kongrelere ev sahipliği yapıyor. Avrupalı turistlerin yeniden büyük bir hareketlilik sağladığına şahit oluyoruz. Orta Doğu ülkelerinden gelen turist akını artarak devam ediyor. Tüm bunlara baktığımızda hizmet kalitesini düşürmeden daha fazla şehir oteline yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde otel sayımızı yediye çıkaracağız."