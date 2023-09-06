Döşemealtı Belediyesi Çığlık Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çığlık Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt serimi yaparak hizmet vermeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar 150 bin metrekare sıcak asfalt ve 50 bin metrekare yama asfalt yapılması planlanıyor.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çığlık Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi yapıyor.

İmar planlarında olmasına rağmen açılmayan yolların açılması, yerleşimin yoğun olduğu bölgeler ile altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda ise yama işlemi yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı'nda yıl sonuna kadar 150 bin metrekare sıcak asfalt ile 50 bin metrekare yama asfalt daha yapılacağını açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, göreve geldikleri günden bugüne kadar 1 milyon 120 bin metrekare sıcak asfalt döktüklerini hatırlatarak, "Yıl sonuna kadar bu rakam 1,5 milyon metrekareye ulaşacak. Ekiplerimiz aynı anda birkaç farklı yerde serme sıkıştırma ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yine parke yolların yapımı ile bozulan yollardaki onarımlar da hız kesmeden sürecek" diye konuştu. Başkan Genç, sıcak asfaltın Çığlık Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi.