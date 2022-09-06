Trabzonspor ile Ümraniyespor'un arasında oynanan ve Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, son dönemde internet kullanıcıları tarafından araştırılmaktadır. Peki, Dorukhan Toköz ne oldu? Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ne? Dorukhan Toköz neden yok? Dorukhan Toköz ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig'in 5. haftasında oynan ve Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Ümraniyespor mücadelesini sakatlanarak yarıda bırakan Dorukhan Toköz, futbolseverler tarafından en çok araştırılan ve merak edilen isimler arasında yer almakta. Kullanıcılar başarılı oyuncu Dorukhan ile ilgili en çok Dorukhan Toköz ne oldu? Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ne? Dorukhan Toköz neden yok? Dorukhan Toköz ne zaman sahalara dönecek? Dorukhan Toköz ne kadar yok? Dorukhan Toköz kaç ay yok? sorularını araştırmakta.

DORUKHAN TOKÖZ NE OLDU?

Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadelenin 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Milli oyuncu sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısı ile hastaneye kaldırıldı.

DORUKHAN TOKÖZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



DORUKHAN TOKÖZ'DEN SAKATLIĞI İLE İLGİLİ PAYLAŞIM!

Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından "Bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım" paylaşımında bulundu.

Dorukhan Toköz paylaşımında, "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evelallah her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

