Doruk Doğrusöz kimdir? Neslihan Doruk Doğrusöz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Doruk Doğrusöz kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündemine bir dönem damga vuran Doruk Doğrusöz merak konusu olurken, hakkında sorular soruldu. Peki, Doruk Doğrusöz kimdir. İşte Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışma programının 7. sezonunda yarışmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İlginç tarzı, dövmeleri ve iddialı açıklamaları ile yarışmaya damga vurdu. Bir dönem moda ile ilgilenen Doruk Doğrusöz, moda sektöründe Marie Claire, Elle ve Vogue gibi önemli dergilerde yer almıştır.

Günümüzde reklam çekimlerinde styling danışmanlığı yaparak iş hayatını sürdürmektedir.

Son dönemde ise özellikle sosyal medya ve magazin dünyasında yer alan resimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Doruk Doğrusöz'ün boyu 1.70 cm'dir.

2019 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Neslihan Doğrusöz

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