Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Dörtyol ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Dörtyol nerede? Dörtyol nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Dörtyol hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Dörtyol ilçesi merak edildi. Peki, Dörtyol nerede? Dörtyol nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Dörtyol hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

DÖRTYOL NEREDE?

Dörtyol, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 128.941

Yüzölçümü: 342 km² (132 mil²)

DÖRTYOL NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Dörtyol ilçesinin nüfusu 128.941'dir.

DÖRTYOL HANGİ İLE BAĞLI?

Dörtyol, Hatay'ın ilçelerinden biridir. Nüfusu 128.941 kişi (64.763 + 64.178) olup bu bakımdan 922 ilçe ve 51 merkez ilçe arasında 194, ilde 4.'dür. Nüfus yoğunluğu 377 kişi/km2dir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik indeksinde ise ülke genelinde 255, il genelinde 4. sıradadır.

Coğrafya

İlçe Doğu Torosların uzantısı olan Nur Dağları (Amanos) ile Akdeniz'in İskenderun Körfezi arasında Kuzey-Güney doğrultusunda uzanan Dörtyol ve Payas Alüvyal ovalarından meydana gelmiştir. Doğusunda Nur Dağlan ve Hassa ilçesi, batısında Akdeniz ve İskenderun Körfezi, Kuzeyinde Erzin ilçesi ve güneyinde ise İskenderun ilçesi bulunmaktadır.

İklimi; yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olup, tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. İlçede yağışlar yağmur şeklinde olup, Türkiye'de Rize ilinden sonra en fazla yağış alan merkezlerdendir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 70 m'dir. En çok yağış şubat, mart, nisan ve aralık aylarında, en az yağış ise ağustos ayında yağmaktadır. İlçede kar dağlık yüksek kesimlere düşmektedir. İlçede en düşük sıcaklık -7.0 °C olarak 1985 yılında gerçekleşmiştir. İlçede don hadisesi genellikle mart ayında görülmekte olup, nadiren de olsa kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında da görülmektedir.

Kış ayları süresince, Kasım ve Mart arasında, hakim rüzgârlar kuzey ve kuzeydoğu yönündendir. Güneydoğu yönünden esen Yarıkkaya isimli yerel fırtına -rüzgâr hızı saatte 50-60 mile çıkabilmektedir- için kış aylarında her zaman hazırlıklı beklenmelidir. Rüzgâr nisan ayında yön değiştirmeye başlar. Haziran ve eylül ayları süresince güney ve güneybatı rüzgârları hakimdir. Sahildeki en yüksek dalgalar rüzgârın güneybatıdan olduğu zamandadır. Güneybatı rüzgârları sahili ölü dalgalarla etkiler. Bu ölü dalgaların boyları bazen 2-3 metreye ulaşır.

Sahilde ortalama gelgit farkı 0.5 metre civarındadır. Yüzey akıntıları (5-7 metre derinlik) güney ve güneybatıya doğrudur ve ortalama akıntı hızı 0,3 deniz milinden az olup daha derinlerde 0,5 deniz miline ulaşır.

İlçenin yüzölçümü 342 km²'dir (132 mil²).

Nüfus

İlçenin 2012 yıl sonu itibarıyla ilçenin nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 151.837'dir. İlçe merkezi nüfusu ise 75.110'dur.

İlçeye bağlı 6 köyde toplam 5.451 kişi yaşamaktadır. Yeni idari yapı ile oluşan belde belediyeleri altıya yükselmiş olup, toplam nüfusları 76.727'dir.

İlçe genel nüfusunun %47'si ilçe merkezinde %49'u belde belediyelerinde ve %4'ü ise köylerde yaşamaktadır. Çalışan nüfusun genel nüfus içindeki oranı %30'dur. Çalışan nüfusun meslek gruplarına göre %20'si memur, %40'ı sanayi kolunda çalışan işçi, %15'i esnaf ve serbest meslek erbabı ve %25'i ise tarım kolunda çalışmaktadır.

Dörtyol

Hatay il merkezine 96 kilometre mesafede yer alan Dörtyol, en eski ilçelerden biri olması ile dikkat çekmektedir.

İlçede yer alan Kinet Höyüğü, M.Ö. 5000 yılına dair kalıntıların bulunduğu bir alandır. Fakat ilçeyi meşhur kılan en büyük etken, Kurtuluş Savaşı'nda atılan ilk kurşunun burada atılmış olmasıdır. İlk direniş anısına yapılan İlk Kurşun Müzesi ve Atatürk Evi, görülmesi gereken yerlerden biridir.

Dörtyol aynı zamanda yaylaları ile de ünlü bir ilçedir. Çökek Yaylası ve Topraktaş Yaylası, yaz sıcağından kurtulmak için hem yöre halkının hem de turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler olarak dikkat çekmektedirler. Bölgenin ekonomisinin en önemli kalemi turunçgillerden gelmektedir.