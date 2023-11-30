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Dörtyol'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 1 Kişi Yaralandı

30 Kasım 2023 09:05 Son Güncelleme: 09:07 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumu ise bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.