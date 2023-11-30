Dörtyol'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 1 Kişi Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumu ise bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi D91 karayolu üzerinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 01 AJV 157 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kazada, yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY