Dörtyol'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle takla attı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında; motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşana kaza sonrası motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek aracın üzerinden savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil