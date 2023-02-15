Dortmund - Chelsea hangi kanalda? Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund - Chelsea maçı nereden izlenir?

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund - Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Dortmund - Chelsea maçı nereden izlenir?

Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Dortmund - Chelsea maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund - Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Dortmund - Chelsea maçı nereden izlenir?

DORTMUND- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Dortmund - Chelsea maçı 15 Şubat tarihinde saat 23.00'te oynanacak.

DORTMUND- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Dortmund - Chelsea maçı Exxen platformunda ve CBC Sport kanalında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.