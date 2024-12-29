ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DÖRT BÜYÜKLERDEN SÜPER LİG'DE 37 SEZON, 14 SEZON, 13 SEZON VE 10 SEZON ART ARDA ŞAMPİYON OLAMAMIŞ FUTBOL TAKIMLARININ DOĞRU SIRALAMASI NASILDIR?

A: TS, GS, BJK, FB B: FB, TS, GS, BJK C: TS, BJK, GS, FB D: TS, FB, BJK, GS

Cevap: C