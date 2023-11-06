Doritos hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Doritos hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Doritos markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Doritos hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

DORİTOS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

1965 yılında, Pepsi-Cola CEO'su Donald Kendall ve Frito-Lay CEO'su Herman Lay, mükemmel tuzlu atıştırmalıkların yanı sıra dünyanın en iyi kolasının tek bir şirket tarafından sunulmasına, yani "örnek evlilik" adını verdikleri şirket birleşimine onay verdi. Vizyonları, kısa süre sonra dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden bir haline gelen PepsiCo'yu doğurdu.

50 yılı aşkın süredir, zevkler, trendler ve yaşam tarzları değiştikçe PepsiCo da bunlarla birlikte değişti. Uyum sağlama ve büyüme isteğimiz, atıştırmalık ve gazlı içecekler şirketimizi Pepsi, Quaker, Gatorade, Tropicana, Frito-Lay ve diğerlerinin dahil olduğu bir küresel markalar topluluğuna dönüştürdü. Bugün PepsiCo, 200'den fazla ülke ve bölgede satılan ürünleri ve yirmi iki tane milyar dolar değerindeki markasıyla, dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir.

Ayrıca PepsiCo, tüketicilerin sevdiği mükemmel lezzetli ürünler yaratırken ticari faaliyetlerini doğru şekilde gerçekleştirme taahhüdü bakımından da takdir edilmektedir.

Şirketimiz, altı ana bölümden oluşmaktadır: Kuzey Amerika İçecek; Frito-Lay Kuzey Amerika; Quaker Yiyecek Kuzey Amerika; Latin Amerika; Avrupa ve Sahra Altı Afrika; Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Bu bölümlerin her birinin, kendine özgü bir geçmişi ve ticaret anlayışı vardır.

PepsiCo İçecek Kuzey Amerika'nın (PBNA) temelleri, Kuzey Carolina New Bern'lü bir girişimci olan Caleb Bradham'ın Pepsi-Cola'yı yarattığı ve eczacılık müşterilerine sunmaya başladığı 1898 yılına dayanır.