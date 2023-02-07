.Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 ve 7.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve enkaz altında kaldı. Bölgede AFAD ekiplerinin faaliyetleri sürerken İçişleri Bakanlığından.4.derece deprem alamı ilan edildi. Vatandaşlar 4.seviye deprem alamınım ne olduğunu merak ediyor. Peki, 4 seviye deprem alamı nedir? 4. seviye deprem alamı neyi kapsar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamalarda 4. seviye alarm ifadesi dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4. derece deprem alamı ilan edildi. Vatandaşlar ise 4. seviye deprem alamı ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, Dördüncü seviye deprem alamı nedir? Dördüncü seviye deprem alamı neyi kapsıyor? 3 ve 4 derece deprem bölgesi nedir? Depremde ilk 72 saat dilimi neden önemlidir? 72 saat dilimi nedir? Detaylar haberimizde...

DÖRDÜNCÜ SEVİYE DEPREM ALAMI NEDİR?

Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir.

DEPREMDE İLK 72 SAAT DİLİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Afet ve acil durum sonrası profesyonel yardım ulaşıncaya kadar geçen sürenin önemini vurgulayan, afet veya acil durumun olduğu andan ilk 72 saatte afetzedelerin kendi başlarına kalabileceklerini ve bu nedenle önceden hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatan zaman dilimi şeklinde ifade edilir.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE DEPREM ALAMI NEYİ KAPSIYOR?

Dördüncü seviye alarm kapsamı, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmdır. Bu alarm, genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsar, ancak uluslararası yardım da dahil olabilir. Uluslararası yardım, belirli bir ülkede meydana gelen bir olayda uluslararası kuruluşlar, örgütler veya başka ülkeler tarafından sağlanabilir.

3 VE 4 DERECE DEPREM BÖLGESİ NEDİR?

Ülkemiz deprem tehlikesine göre 4 bölgeye ayırabiliriz. Buna göre, 4 üncü derece deprem bölgesi tehlikenin en az olduğu bölge iken, 3 üncü derecede bu tehlike biraz daha fazladır. 2 inci derece deprem bölgelerinde deprem tehlikesi ise 3 üncü dereceden daha fazladır.