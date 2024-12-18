Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi?

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Berkay Vardar ile Emirhan Delibaş'ın yapılan rutin testlerinin ardından kanlarında doping tespit edildi. 4 yıl süreyle futboldan men edilen futbolcular, ortak açıklamayla bu durumun bilgileri dışında gerçekleştiğini ve hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi?

DOPİNG KULLANAN FUTBOLCULAR KİM?

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde her iki futbolcunun kanında da doping tespit edildi.

Öte yandan yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan iki oyuncunun cezası da belli oldu. 21 yaşındaki genç futbolcular, bu nedenle 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

İKİ OYUNCU DA BOŞTA

Beşiktaş'tan ayrılışları sancılı olan ve sezon başında Trendyol 1. Ligi takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atan her ki oyuncunun da sözleşmesi 27 Ağustos'ta feshedilmişti. Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın bonservisleri ellerinde bulunuyor.