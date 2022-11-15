Donut nedir, nasıl bir tatlı? Donut hangi ülkeye ait? Masterchef Donut tarifi nedir, nasıl yapılır?

Masterchefte bugün takım dokunulmazlık oyununda Donut ürünü yapıldı. Dokunulmazlıkta yapılacak ürün Donut oldu. Peki, Masterchef Donut nedir? Donut nasıl yapılır? Donut hangi ülkeye ait? Donut nasıl bir tatlı? İşte detaylar...

Donut nasıl yapılır? Donut nedir? Masterchef Donut hangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Donut tarifi nasıldır? Donut tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı? Donut tarifi nasıldır? Donut nasıl yapılır?

DONUT NEDİR? DONUT HANGİ ÜLKEYE AİT?

Donut (İngilizce: doughnut veya donut), özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler.

Başlıca iki şekilde üretilir: simit donut ve deliksiz (daire şeklinde) donut. Sadenin yanı sıra çikolata, reçel, krema gibi çok çeşitli malzemelerle kaplanmış veya içi doldurulmuş donut çeşitleri üretilir.

DONUTİÇİN GERKELİ MALZEMELER NELER?

1 su bardağı ılık süt (200ml)

2 adet yumurta

50 tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

Yarım paket (5gr) kuru maya

5 - 5.5 su bardağı kadar un

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için

Bitter çikolata

Beyaz çikolata

100ml süt kreması

Renkli süsleme şekeri

DONUTNASIL YAPILIR?

Bu çok meşhur donutlar nasıl yapılır öğrenmek ister misiniz ? Gayet pratik bir yapıma sahip olan bu üzeri çikolatalı donutları yapmak için tek ihtiyacınız olan detaylı videomuzu izlemek ve malzeme listesini not alarak işe koyulmak. Bizler ev yemeği tarifleri olarak mümkün olduğunca sizlerin seveceği lezzetler hazırlamaya çalışıyoruz. Kanalımızda bu amerikan doughnut tarifi gibi bir çok tarif bulabilirsiniz hepsinin adım adım yapımlarını inceledikten sonra başka bir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Tadından memnun kalacağınıza eminiz. İsterseniz donutları hazırlarken kendinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Üzerine sütlü çikolata yerine beyaz çikolata sürebilir veya hiç bir şey sürmeden sade haliyle bırakabilirsiniz!