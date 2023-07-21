Donnarumma evine hırsız mı girdi gündeme geliyor. Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evi soyuldu. Donnarumma evine hırsız mı girdi ve Donnarumma ve eşini bağlayarak evini soydular mı soruları araştırılıyor. Peki, Donnarumma evine hırsız mı girdi? Donnarumma ve eşini bağlayarak evini soydular!

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece 03.20 sularında soyuldu. Donnarumma evine nasıl hırsız girdi gündeme geliyor. Donnarumma evine hırsız mı girdi ve Donnarumma ve eşini bağlayarak evini soydular mı soruları araştırılıyor. Donnarumma evine hırsız mı girdi? Donnarumma ve eşini bağlayarak evini soydular! Detaylar haberimizdedir…

DONNARUMMA EVİNE HIRSIZ MI GİRDİ?

Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evi soyuldu. Hırsızlar İtalyan kaleci ve eşini bağlayarak gerçekleştirdiği soygunda 500 bin euroluk eşya çaldı. Failler evi savaş alanına çevirirken, yaşananların ardından bir otele sığınan çift tedbir amaçlı hemen hastaneye kaldırıldı.

DONNARUMMA VE EŞİNİ BAĞLAYARAK EVİNİ SOYDULAR

L'équıpe'te yer alan habere göre, hırsızlık olayının ardından Donnarumma ve eşi bir otele sığındı. Büyük şok geçiren çift tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evi savaş alanına çeviren hırsızlar değerli eşyaları çaldıktan sonra izlerini kaybettirmeyi başardı. Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin araştırmaları sürüyor.