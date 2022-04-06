Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre 2 Nisan'da başlayan geri çağırma, 12 Ekim 2021 ila 26 Şubat 2022 tarihleri arasında üretilen Elysion çok amaçlı araçları kapsıyor. İdareye göre, araçlarda bulunan bir perçinleme hatası, kaput desteklerinin aniden kırılmasına ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturmasına neden olabilir. Wuhan merkezli otomobil üreticisi, arızalı […]

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre 2 Nisan'da başlayan geri çağırma, 12 Ekim 2021 ila 26 Şubat 2022 tarihleri arasında üretilen Elysion çok amaçlı araçları kapsıyor. İdareye göre, araçlarda bulunan bir perçinleme hatası, kaput desteklerinin aniden kırılmasına ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturmasına neden olabilir. Wuhan merkezli otomobil üreticisi, arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Xinhua / Genel

Otomobil, Nisan, Wuhan, Ekim, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title