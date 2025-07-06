Döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçmekte kullanılan aygıta ne ad verilir?
"Döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçmekte kullanılan aygıt nedir?" sorusu, özellikle "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında izleyicilerin karşısına çıkan bilgi odaklı bir sorudur.
Mekanik, fizik ve mühendislik alanlarıyla ilgilenen pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçen aygıtın adı nedir?
DÖNER BİR MAKİNENİN ÇIKIŞ KUVVETİNİ ÖLÇMEKTE KULLANILAN AYGITA NE AD VERİLİR?
A) Dinamometre
B) Termometre
C) Barometre
D) Kronometre
Doğru Cevap: A şıkkıdır.