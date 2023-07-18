Dönence yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni fragmanı İZLE!

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Dönence yeni bölüm fragmanı! Dönence fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Dönence 4. bölüm fragmanı hakkında bilgiler!

DÖNENCE KONUSU NE?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece, Gülce ile yaşadığı zorlukları Özgür'e anlatıyor. Özgür ise onu anladığını söyleyerek Rüzgar ile yaşadıklarını Gece'ye anlatıyor. Ancak Gece'nin Özgür ile Miro arasında karar verme zamanı yaklaşıyor. Peki, Gece ne karar verecek?

DÖNENCE 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dönence dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dönence yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Kanal D'nin yeni dizisi 3.bölümüyle ekranlara geldi. Dönence dizisinin yeni bölüm fragmanı YouTube üzerinden yayınlanacak.