Dönence dizisinde Verda karakterini canlandıran oyuncu Didem İnselel'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Verda karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Dönence Verda kimdir? Didem İnselel kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Verda karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Verda karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Verda karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Verda kimdir? Didem İnselel kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Verda karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE VERDA KİMDİR?

Verda Gece ve Gülce'nin annesidir. Gülce'nin ihtiyaçları için akademik kariyerini bırakıp kendini ona adamıştır. En büyük isteği, kızı Gülce'nin, onlar olmadan da hayatta kalacak kadar güçlü hale gelmesidir. Kızı için Foça'ya taşınan Verda'yı hiç hesap etmediği sınavlar beklemektedir. Verda bu sınavların üstesinden gelebilecek midir?

DÖNENCE VERDA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dönence dizisine Verda karakterini Didem İnselel canlandırmaktadır.