Dönence dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin yeni dizisi Dönence dizisinde Sera karakteri merak konusu oldu. Peki, Dönence Sera kimdir? Nazlı Çetin kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Sera karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Sera karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Sera karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Sera kimdir? Nazlı Çetin kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Sera karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE SERA KİMDİR?

Sera 19 yaşında Gece'nin liseden en yakın arkadaşıdır. Annesini kaybettikten sonra, babası başkasıyla evlenmiş ve yeni aileye Sera'yı almamıştır. Kızını paraya boğarak kendisinden uzak kalmasını sağlar. Eğlenceli, uçarı bir kız olan Sera, derinlerde babasına duyduğu öfke ve sevgi özlemini de zaman zaman yaşar.

DÖNENCE DİZİSİ SERA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Sera karakterini Nazlı Çetin canlandırmaktadır.