Dönence dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin yeni dizisi Dönence dizisinde Rüzgar karakteri merak konusu oldu. Peki, Dönence Rüzgar kimdir? Doğa Karakaş kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Rüzgar karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Rüzgar karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Rüzgar karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Rüzgar kimdir? Doğa Karakaş kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Rüzgar karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE RÜZGAR KİMDİR?

Rüzgar 17 yaşında özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür'dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir.

DÖNENCE DİZİSİ RÜZGAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Rüzgar karakterini Doğa Karakaş canlandırmaktadır.