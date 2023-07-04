Dönence dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin yeni dizisi Dönence dizisinde Özgür karakteri merak konusu oldu. Peki, Dönence Özgür kimdir? Caner Topçu kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Özgür karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Özgür karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Özgür karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Özgür kimdir? Caner Topçu kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Özgür karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE ÖZGÜR KİMDİR?

Özgür 23 yaşında denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece'nin Foça'ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

DÖNENCE DİZİSİ ÖZGÜR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Özgür karakterini Caner Topçu canlandırmaktadır.