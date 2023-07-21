Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence hangi gün ekranlara geliyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve canlı izlemek isteyenler internetten, Dönence ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dönence dizisi yeni bölümleri hangi gün? Salı mı Cuma mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 4 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dönence ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dönence dizisi yeni bölümleri hangi gün? Salı mı Cuma mı? İşte ayrıntılar...

DÖNENCE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dönence dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

DÖNENCE YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dönence dizisinin yeni bölümleri Salı günü ekranlara geliyor. Dizi bazı günler tekrar bölümleriyle ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Salı günü yayınlanıyor.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Caner Topçu : Özgür : 1-

Sümeyye Aydoğan : Gece : 1-

Emre Kınay : Cem : 1-

Atakan Hoşgören : Emir : 1-

Didem İnselel : Verda : 1-

Ogün Kaptanoğlu : Harun : 1-

Ülkü Hilal Çiftçi : Gülce : 1-

Ahmet Varlı :1-

Doğa Karakaş : Rüzgar : 1-

Nazlı Çetin : Sera : 1-

Şebnem Doğruer : 1-

Alara Bozbey : 1-

Mesut Yılmaz : 1-

Edanur Gülbudak : 1-

Muammer Tali : 1-

Umut Kaya : 1-

Berfin Ant : Ceren : 2-