Dönence Miro kimdir? Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor?

Dönence dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin yeni dizisi Dönence dizisinde Miro karakteri merak konusu oldu. Peki, Dönence Miro kimdir? Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Miro karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Miro karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Miro karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Miro kimdir? Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Miro karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE MİRO KİMDİR?

Emir, nam-ı diğer Miro sevgilisi Gece'yle birlikte müzik yapma hayalleri kuran bir gençtir. Babası İrfan yüksek diplomat, annesi Emel ise davranış bilimlerinde uzmandır. Miro Gece'ye sürpriz yapmak için gittiği Foça'da hayatını mahvedecek bir olaya karışır.

DÖNENCE EMİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Emir karakterini Atakan Hoşgören canlandırmaktadır.