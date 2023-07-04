Dönence dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Dönence Salı günü mü Çarşamba günü mü yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Dönence hangi gün, saat kaçta? Dönence dizisi ne zaman yayınlanıyor? Dönence yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dönence dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yayınlanacağı gün araştırılmaktadır. Peki, Dönence hangi gün, saat kaçta? Dönence dizisi ne zaman yayınlanıyor? Dönence yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Dönence dizisi Salı günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NE?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...