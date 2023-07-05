Dönence dizisinde Gülce karakterini canlandıran oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Gülce karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Dönence Gülce kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Gülce karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Gülce karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gülce karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Gülce kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Gülce karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE GÜLCE KİMDİR?

Gülce 17 yaşında özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir.

DÖNENCE GÜLCE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dönence dizisinde Gülce karakterini Ülkü Hilal Çiftçi canlandırmaktadır.