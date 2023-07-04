Kanal D'nin yeni dizisi Dönence ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Dönence dizisinde yer alan Gece karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gece karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Dönence Gece kimdir? Sümeyye Aydoğan kim, kaç yaşında? Dönence dizisi Gece karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE GECE KİMDİR?

Gece'nin 19 yaşında en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça'ya taşınmış bulur. Foça' da Gece'yi neler bekliyordur?

DÖNENCE GECE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dönence dizisinde Gece karakterini Sümeyye Aydoğan canlandırmaktadır.