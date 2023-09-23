Dönence dizisinin ne zaman final yapacağı merakla bekleniyor. Dizi hakkında final iddiaları gündemde. Dönence dizisi hakkında final iddiaları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Dönence dizisi final mi? Dönence bitecek mi? Dönence ne zaman final yapıyor? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi her Çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan Caner Topçu ve Emre Kınay'ın yer aldığı Dönence dizisi final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Dönence final mi sorusu araştırılıyor. Peki, Dönence dizisi final mi? Dönence bitecek mi? Dönence ne zaman final yapıyor? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE DİZİSİ FİNAL Mİ?

Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapacak. Dizi, 14. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

DÖNENCE NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin Foça'da çekilen gençlik dizisi Dönence'nin ekrana veda edeceği tarih açıklandı. Son olarak çarşamba günü 11. bölümü yayınlanan Dönence dizisi 14. bölümde ekrana veda edecek.