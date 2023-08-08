Dönence dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, sevilen dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği konusunda detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, Dönence dizisi bugün yok mu? Dönence var mı, yok mu? Dönence bugün neden yok? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrolünde Emre Kınay, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Dönence dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dönence her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Kanal D'nin yayın akışında Dönence'yi göremeyen kullanıcılar tarafından dizisinin neden yayınlanmadığı araştırılmaktadır. Peki, Dönence dizisi bugün yok mu? Dönence var mı, yok mu? Dönence bugün neden yok? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant yer almaktadır.

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

DÖNENCE BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D'nin yayın akışına göre 8 Ağustos Salı günü Dönence dizisi yer almamaktadır. Kanal D'de bu akşam "Bizim Hoca: Bezdum Da" yerli filmi yayınlanacaktır.