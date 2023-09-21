Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde yer almakta olan Cem karakteri hakkında araştırmalar devam ediyor. Dönence Cem öldü mü? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi. Peki, Dönence Cem öldü mü? Dönence dizisi Cem diziden ayrılıyor mu, çıkacak mı?

Dönence Cem öldü mü? Sorusu, Başrolünde Emre Kınay, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Dönence dizisi Cem diziden ayrılıyor mu, çıkacak mı? Sorusu dizi hakkındaki güncel merak edilen sorular arasında yer almakta. Peki, Dönence Cem öldü mü? Dönence dizisi Cem diziden ayrılıyor mu, çıkacak mı?

DÖNENCE CEM ÖLDÜ MÜ?

Dönence dizisi yayınlanmakta olan sön bölümün son sahnesinde ameliyattan çıkan doktorun çok üzgünüm dediği anları izleyicilerin dikkatini çekti. Dönence dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yer alacak ve öylece Cem'in akıbeti netlik kazancak.

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant yer almaktadır.